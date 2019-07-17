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Cem Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz’dan siyasilere gönderme
Cem Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz’dan siyasilere gönderme
Cem Yılmaz'ın ağabeyi kimliğinin ötesinde iyi bir yazar olan Can Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyasilere göndermede bulundu.
Magazin 17 Temmuz 2019 - 09:46

Kardeşi Cem Yılmaz’ın aksine siyasi konulardaki paylaşımlarında gayet net olan ve gündeme dair eleştirilerinde doğru bildiğini söylemekten geri durmayan Can Yılmaz, bu defa da Fransa’da yaşanan bir istifa olayı üzerinden ülkemizdeki siyasi duruma bir gönderme yaptı. Kamu parasıyla şahsa özel harcama yaptığı ortaya çıkan Fransa Çevre Bakanı’nın istifa ettiğine dair haberi paylaşan Yılmaz, benzer durumlarda ülkemizde bir istifa olayının gerçekleşmeyeceği gerçeğinden hareketle şu satırları yazdı:

“Kamu parasıyla eşine ıstakoz ve şampanya ısmarlayan Fransa Çevre Bakanı istifa etmiş, iyi de sebep ne? Niye istifa etmiş haber de o yok? Haber eksik, istifa sebebi yok”

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Son güncelleme: 10:16 - 17.07.2019
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