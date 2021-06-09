Cem Yılmaz’ın isyanı: Bir bitmediniz be!

Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medyada kendisine ait olmayan bir sözün paylaşılması üzerine tepki gösterdi.

Twitter’da ‘Çatlak Filozof’ adlı kullanıcı şu mesajı yayımladı: “Cem Yılmaz: Bu ülkenin en büyük sorunu 2 duble rakı içeni kafir, 2 rekat namaz kılanı da müslüman zannetmek.”

Cem Yılmaz, bu sözün kendisine ait olmadığını belirtip “Bu ülkenin en büyük sorunu bir şeyler geveleyip altına bir isim yazmak olsa gerek! Bir bitmediniz be. Nerede söylemişim bunu? Rüyanda mı ?” diye yazdı.

Yılmaz sonra “Tavşan gider ekine, kulakları dikine Cem Yılmaz” mesajını yayımladı.

İşte o mesajlar:

İlginizi Çekebilir Cem Yılmaz eski eşine ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılmasını istedi