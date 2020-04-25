Cem Yılmaz’ın okey partneri Serenay Sarıkaya çıktı!

Ev karantinası günlerini pek çok ünlüden farklı olarak sessiz geçirmeyi tercih eden Cem Yılmaz, dün Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın birlikte yaptığı bir programa konuk olmuş burada karantina günlerinde Ozan Güven'le okey oynadığını söylemişti.

Corona virüsü salgınının hemen öncesinde oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Cem Yılmaz, ev karantinası günlerini sessiz bir şekilde geçiriyor. Reklam yüzü olduğu bir firma üzerinden paylaşımda bulunarak sessizliğini bozan Yılmaz, dün de Zafer Algöz ve Can Yılmaz’ın birlikte sunduğu bir sohbet programına katıldı.

Evinden yaptığı canlı yayında karantina günlerinin nasıl geçtiğine dair açıklamalarda bulunan Yılmaz, bu süre zarfında sadece Ozan Güven ile buluşup okey oynadıklarını söylemişti. Güven’in evinde yaptıkları okey partisinde partnerinin kim olduğnu söylemeyen Yılmaz’ın sakladığı isim Serenay Sarıkaya çıktı.

23 Nisan’da sevgilisi Cem Yılmaz’ın doğum gününü kutlayan Sarıkaya, son olarak da Yılmaz’la gittiği okey partisi sırasında çekilmiş bir karesini paylaştı ve altına da şunları yazdı:

“İki tane okey elden geldi diye alnıma gururla yapıştırdığıma bakmayın, bir türlü yenemedik şu çifti, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz 4-0 bir daha ki karşılaşmada bu zincir kırılacak”