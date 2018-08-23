Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve oğlu Kemal ile havuz keyfi yaptı
Bir süredir Bodrum'da tatil yapan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli evlerinin havuzunda keyif yaparken objektiflere takıldı. Havuzun içinde bol bol vakit geçiren Cem Yılmaz'a önce oğlu Kemal ardından ise Defne Samyeli eşlik etti.
DOĞUM GÜNÜNDE DEFNE SAMYELİ’Nİ İSTEMEMİŞTİ
Öte yandan, geçtiğimiz hafta oğlu Kemal’in doğum gününde Defne Samyeli’yi istemediği öğrenilen Ahu Yağtu’nun çıkan bu fotoğraf karesine ne diyeceği merak konusu oldu.