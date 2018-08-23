Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve oğlu Kemal ile havuz keyfi yaptı

Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve oğlu Kemal ile havuz keyfi yaptı

Komedyen Cem Yılmaz ile sevgilisi Defne Samyeli, Bodrum'daki tatillerine devam ediyor. Cennet Koyu'ndaki evinde havuza giren çifte, Yılmaz'ın oğlu Kemal de eşlik etti. Ünlü komedyenin eski eşinin havuz keyfine nasıl tepki vereceği merak ediliyor.

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Bir süredir Bodrum'da tatil yapan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli evlerinin havuzunda keyif yaparken objektiflere takıldı. Havuzun içinde bol bol vakit geçiren Cem Yılmaz'a önce oğlu Kemal ardından ise Defne Samyeli eşlik etti.

DOĞUM GÜNÜNDE DEFNE SAMYELİ’Nİ İSTEMEMİŞTİ

Öte yandan, geçtiğimiz hafta oğlu Kemal’in doğum gününde Defne Samyeli’yi istemediği öğrenilen Ahu Yağtu’nun çıkan bu fotoğraf karesine ne diyeceği merak konusu oldu.



