Cem Zeynel Kılıç kimdir? Cem Zeynel Kılıç nereli ve kaç yaşında?

Cem Zeynel Kılıç, 1978 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Yılan Hikayesi dizisi ile yaşayan Cem Zeynel Kılıç hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Cem Zeynel Kılıç nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisinde Hayri Hiçdurmaz karakterini canlandıran Cem Zeynel Kılıç hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Cem Zeynel Kılıç kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

CEM ZEYNEL KILIÇ KİMDİR?

Cem Zeynel Kılıç, 27 Nisan 1978 yılında Erzincan’da dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezundur. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda birçok oyunda rol alan oyuncu, öğrencilik yıllarında birkaç reklam filminde de rol almıştır. Devlet Tiyatroları Sanatçısı olarak 2005 yılından beri görev yapmaktadır.

İlk oyunculuk deneyimini 1999-2001 yılları arasında yayınlanan Yılan Hikayesi dizisi ile yaşayan Cem Zeynel Kılıç, ardından Renkli Dünyalar, Bir İstanbul Masalı, Her Şey Yolunda, El Bebek Gül Bebek, Köprü, Hayat Türküsü, Kızlar Yurdu, Masum, Bartu Ben gibi yapımlarda yer almıştır.

Cem Zeynel Kılıç, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisinde Hayri karakterine hayat vermektedir. Cem Zeynel Kılıç, 1.71 metre boyunda, 72 kilo ve Boğa burcudur.

Cem Zeynel Kılıç'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Benim Tatlı Yalanım (Hayri Hiçdurmaz) (TV Dizisi)

2018 – Hadi Be Oğlum (Kuyumcu Murat) (Sinema Filmi)

2018 – Bartu Ben (Kapıcı Şaban) (TV Dizisi)

2017 – Sarı Sıcak (Sinema Filmi)

2017 – Masum (Tunç) (TV Dizisi)

2017 – Körfez (Necati) (Sinema Filmi)

2016 – Seni Seven Ölsün (Cevat) (Sinema Filmi)

2016 – Albüm (Yasin) (Sinema Filmi)

2015 – Bir Sevda İşi (Musa) (Sinema Filmi)

2010 – Çoğunluk (Necmi) (Sinema Filmi)

2001 – Yılan Hikayesi (TV Dizisi)