Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven’in mesleği ne?

Bu sezon Survivor gönüllüler takımında yarışacak isimlerden olan Cemal Can Canseven'in hayatına dair birçok detay merak ediliyor. Youtube ve sosyal medya üzerinden çektiği videolarla fenomen olan Danla Bilic'in yakın arkadaşı olan isim internet dünyasında fazlasıyla tanınıyor. Peki Survivor Cemal Can kimdir kaç yaşında ve nereli?

Cemal Can Canseven’in hayatı Survivor’a katılmasıyla beraber merakla araştırılmaya başlandı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Canseven, tanıtımda kullandığı “Herkes çok konuşuyor, icraat önemli” açıklamasıyla gündem oldu. İşte merak edilen hayat hikayesi…

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir’de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul’a geldi. İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy’de DJ'lik eğitimi almaya başladı.