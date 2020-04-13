Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Survivor Cemal Can’ın hayatı…

Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Survivor Cemal Can’ın hayatı…

Cemal Can Canseven Survivor'ın en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Cemal Can Canseven, tanıtımda kullandığı “Herkes çok konuşuyor, icraat önemli” açıklamasıyla yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden olacağının sinyallerini vermişti. Peki Survivor Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayat hikayesi...

Survivor’da merak edilen yarışmacılardan olan Cemal Can Canseven, yarışmada duygusallığıyla da dikkat çekiyor. Ünlü Youtuber Danla Bilic’in de yakın arkadaşı olan Cemal Can’ın hayatı ise merak ediliyor. İşte Survivor Cemal Can hakkındaki bilgiler…

CEMAL CAN'DAN DJ PERFORMANSI!

Birleşme partisi gecesinin finalinde Cemal Can DJ performansı sergileyerek yarışmacılarla birlikte eğlendi. Aycan Yanaç'ın da Cemal Can'a eşlik etmesiyle hem ekran başındaki izleyiciler hem de diğer yarışmacılar unutulmaz dakikalar yaşadı.

SOSYAL MEDYADA TAKİPÇİSİ ARTTI

Geçtiğimiz günlerde yapılan konseyde Acun Ilıcalı, Cemal Can'a takipçi sayısının ciddi derecede arttığı müjdesini verdi. Cemal Can Canseven'in Survivor'a katılmasının ardından Instagram'da takiçisi sayısı 650 bini aştı.