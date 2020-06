Cemal Can kolyesi için gözyaşı döktü, seyircilerin aklına Iron man oyuncağı için ağlayan Nisa geldi!

Sezona hızlı bir başlangıç yapan Survivor 2020'de finale yaklaştıkça oyuncuların fizik güçleri zaman zaman yetersiz kalmaya başlarken duygusal anlamda da ilginç hareketler sergilemeye başladılar. Bunun son örneğini kolyesi koptuğu için bir anda ağlamaya başlayan Cemal Can sergiledi.

TV 8 ekranlarında izlediğimiz Survivor 2020 geçen senelere kıyasla daha fazla duygusal geçişin yaşandığı ve gözyaşının döküldüğü bir sezon oldu. Oyuncuların moralinin bozulduğunu gördük, yarışmalara katılmadıklarına tanıklık ettik. Ancak ekranlara yansıyan bazı duygu geçişleri ve yarışmacıların sonrasında takındıkları tavırlar seyircilere öylesine tuhaf geldi ki uzun süre konuşuldu.

Bir hayatta kalma yarışı olan ve Acun Ilıcalı’nın alanında profesyonelleşmiş sporculardan oluşturmaya çalıştığı kadrosuyla dikkat çeken Survivor 2020’de yine bolca gözyaşı vardı. Kopan kolyesi için ağlayan ve arkadaşlarının moral verme çabalarına rağmen bir türlü kendisini durduramayan Cemal Can programın son bölümüne damga vurdu.

Survivor 2020 yeni bölümde iletişim oyununda kolyesinin koptuğunu fark eden Cemal Can gözyaşlarına boğuldu. 2 Haziran 2020 tarihli Survivor 95. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında iletişim oyunu oynandı. Oyun sırasında Gönüllüler takımından Cemal Can, benchte oturduğu sırada kendisi için manevi değeri büyük olan kolyesinin koptuğunu fark etti. Survivor Cemal Can “Bunca sene hiçbir şey olmamıştı” diyerek ağlamaya başladı. Arkadaşları ise onu “Yapılacak, daha iyisi olacak” sözleri ile teselli etmeye, sakinleştirmeye çalıştı.

Bu sırada Doktor Metin Kuş, Cemal Can'ın kolyesini tamir ettiğini söyledi. Sonrasında Sercan ile oyuna çıkan Survivor Cemal Can, tam olarak kolyesinin kopmasının yarattığı duygusallıktan kurtulamadı ve oyunun yarısında koşmayı bıraktı ve yine ağlamaya başladı. Bu şekilde yürüyerek oyuna devam eden Cemal Can, sayıyı da kaybetti.

NİSA DA OYUNCAĞI İÇİN AĞLAMIŞTI

Cemal Can’ın finale doğru giden bir yarışmada takım arkadaşlarına sayı kaybettirecek kadar kendisini kaptırması ekran karşısındaki seyirciyi de şaşırttı ve herkesin aklına Cemal Can’ın yakın arkadaşı Nisa’yı getirdi. Genç kız da duygusal tavırlarıyla pek çok yarışmada arkadaşlarını yalnız bırakmış hatta bir yarışma sonrası kendisini kötü hissedince çocukken sarıldığı Iron man oyuncağını hatırlayarak gözyaşlarına boğulmuştu.

Nisa ve Cemal Can’ın yakın arkadaşlığı ve ikilinin takındığı aşırı duygusal tavırlar ekran karşısındaki seyircinin ‘tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş’ şeklinde yorumlar yapmalarına neden oldu.