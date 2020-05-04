Cemal Can’a gizli gizli yemek veren Ardahan’a Acun Ilıcalı’dan terleten şaka

Survivor yarışmacılarından Ardahan, kazandığı yemek ödülündeki jelibonu gizli gizli Cemal Can'a verirken yakalandı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Ardahan'a ceza vereceğini söyleyerek şaka yaptı.

Survivor 2020’nin dün yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı, ekip arkadaşı ve Nisa ile Evrim’le voleybol oynadı. Acun Ilıcalı’nın ekibini destekleyen yarışmacılar maçın kazanılmasının ardından yiyecek ve şekerleme dolu bir ödüle sahip oldu.

Ödülü kazanan yarışmacılardan Ardahan ise yasak olmasına rağmen yemeğini Cemal Can ile paylaştı.

Evrim-Nisa ile Acun Ilıcalı-İrem Kanan arasında yapılan voleybol maçında, Cemal Can dışındaki tüm yarışmacılar Ilıcalı’nın takımını tuttu. Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Evrim ve Nisa’ya jest yaparak kendilerinin de ödülden yararlanabileceğini söyledi. Ancak Evrim ve Nisa kendilerini destekleyen Cemal Can’ın ödüle dahil edilmeyen tek kişi olacağını öğrenince teklifi kabul etmedi.

Ardından Nisa, Evrim ve Cemal Can dışındaki yarışmacılar ödülün sahibi oldu. Kendi barakalarında ödüllerine kavuşan yarışmacılardan Ardahan ise Cemal Can’ın yanında yemek yiyemeyince yorgan altından bir adet jelibon uzattı. İkilinin bu hareketi kameralara yakalandı.

ACUN’UN ŞAKASI KORKUTTU

Dün akşam yayınlanan ada konseyinde Ardahan hakkında konuşan Acun Ilıcalı, olayın kameralara yansıdığını ve bir yaptırım yapılacağını söyledi. Konseyde konuşan Cemal Can, Ardahan’ın kendisine uzattığı jelibonu yemediğini, Nisa ve Evrim’e paylaştırıp verdiğini söyledi.

Ilıcalı ise kural ihlali yapan Ardahan’a bir ceza vereceklerini söyleyerek herkesi korkuttu. Ardahan’a şaka yapmak istediğini söyleyen Ilıcalı, 2 ödülden de yararlanamayacağını söyledi.

Ardahan’ın üzülmesi nedeniyle Ilıcalı, şakayı uzatmadı ve ceza verilmeyeceğini söyledi. Eğlenceli dakikaların yaşandığı bu anlarda ise morali bozulan Ardahan terler içinde kaldı.