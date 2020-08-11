Cemal Can’dan Survivor itirafı: Herkesi örgütleyip adımın yazılmasını…

Survivor 2020'yi kazanan Cemal Can Cansever, Çeşme’den canlı yayına bağlandı ve Survivor yarışmasıyla ile ilgili bir itirafta bulundu.

Sergilediği performans sonrasında tatile çıkan ve şimdilerde ailesiyle birlikte tatilde olan Cemal Can Cansever, yarışma sonrasındaki yaşantısıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. İşte Cemal Can’ın o açıklamaları:

*Şu an Çeşme'deyim tatilde ailemle birlikte. Survivor sürecinde çok yoruldum, kendimi o kadar aştım ki dinlenmeye ihtiyacım var. Burada herkes beni tanıyor, ben kimseyi tanımıyorum. Dışarda insanlarla sohbet etmek çok güzel, bu pandemi sürecini yaşayamadığımız için nasıl iletişimde olacağımı bilmiyorum insanlarla onu idrak etmeye çalışıyorum.

*Survivor'daki arkadaşlarımdan beşiyle görüşüyorum. Ama benin Survivor'da anlaşamadığım insan yoktu. Az sevdiğim, çok sevdiğim insan vardı. Yarışma boyunca kimsenin kalbini de kırdığımı düşünmüyorum. Survivor'da her şeye alışıyorsun. Benim alışamadığım tek şey özlemdi. Ailemi, arkadaşlarımı çok özledim.

Cemal Can, ödül parasını ne yapacağıyla ilgili soruya da içtenlikle şu yanıtı verdi:

*Ne kazandığımı bile bilmiyorum şu an çok da umurumda değil. Eğitimimde kullanırım, babama veririm o bilir ne yapacağını.

*Survivor'daki sessizliği inanılmaz özlüyorum. Kendimizi dinleyebiliyorduk, kendimizle oturup saatlerce sohbet edebiliyorduk şu an bunu yapamıyorum.

“BİR DÖNEM YARIŞMADAN ELENMEK İSTEDİM”

*Bir ara Survivor'da kötü bir dönem geçirdim. Çünkü oraya gelen karakterlerin çoğu dışarıda benim hiç arkadaşlık yapmadığım karakterlerdi. Ama orada bir geçiş süreci yaşadığımın farkında değildim. Psikolojik olarak yıpranmıştım. Konsey gecesi herkesi örgütleyip adımın yazılmasını istedim. Ada konseyinde de adım çıktı.

*Sonra seyircilerden gelen SMS’lerle ben potadan çıktım. Dışarıda bu kadar destekleyen olduğunu da bilmiyordum. Sonra konsey de ‘kendi gönül rızamla ayrılmak istiyorum' tarzı bir konuşma yaptım. Oradaki yarışmacılara haksızlık olmasın diye. Acun abi de ‘buradaki sekiz kişinin hakkını değil buraya gelmek isteyen milyonların hakkını yemiş olacaksın' dedi. O cümle benim için bir dönüm noktası oldu.