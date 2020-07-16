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Cemal Can’ın kazancı 3.5 milyon…
Cemal Can’ın kazancı 3.5 milyon…
Survivor 2020'yi birinci bitiren ve kupayı kaldıran Cemal Can, yaklaşık beş ay süren Dominik sürecini şampiyon olarak bitirmekle kalmadı aynı zamanda sosyal medya takipçi sayısını da katladı.
Magazin 16 Temmuz 2020 - 10:30

Seyirci oylarıyla birlikte Survivor 2020’yi birinci olarak bitiren ve kupayı Acun Ilıcalı’nın elinden alan Cemal Can, sevincini yakın arkadaşlarıyla kutladı.

Özellikle adada bulunduğu süre içerisinde yakın arkadaşı Danla Bilic’in de büyük desteğini gören Cemal Can, sadece zafer mutluluğu yaşamakla kalmadı aynı zamanda beş ay içerisinde inanılmaz bir hızla yükselen takipçi sayısının mutluluğunu da yaşadı.

Dominik macerası başlamadan önce Instagram üzerinden 250 bin takipçisi bulunan Cemal Can kupayı kaldırdığı gece 3.5 milyonu aşkın insan tarafından takip ediliyordu.

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Son güncelleme: 10:43 - 16.07.2020
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