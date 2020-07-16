Cemal Can’ın kazancı 3.5 milyon…
Seyirci oylarıyla birlikte Survivor 2020’yi birinci olarak bitiren ve kupayı Acun Ilıcalı’nın elinden alan Cemal Can, sevincini yakın arkadaşlarıyla kutladı.
Özellikle adada bulunduğu süre içerisinde yakın arkadaşı Danla Bilic’in de büyük desteğini gören Cemal Can, sadece zafer mutluluğu yaşamakla kalmadı aynı zamanda beş ay içerisinde inanılmaz bir hızla yükselen takipçi sayısının mutluluğunu da yaşadı.
Dominik macerası başlamadan önce Instagram üzerinden 250 bin takipçisi bulunan Cemal Can kupayı kaldırdığı gece 3.5 milyonu aşkın insan tarafından takip ediliyordu.