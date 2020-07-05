Çember: Aleyna’nın Son Günü filminin konusu ne, oyuncuları kim?

STAR TV ekranlarında televizyon seri filmleri olarak yayınlanan Çember film serisi, bu akşam Aleyna’nın Son Günü bölümü ile ekranlarda olacak. Alışık olmayan bir ekibin, olağandışı cinayetleri çözmeye çalıştığı Çember film serisi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

Yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı ve Ans Prodüksiyonun hayata geçirdiği Çember televizyon filmi serisi, Aleyna'nın Son Günü filmi ile bu akşam STAR TV ekranlardan olacak. Sahilde bulunan genç kızın cesedi üzerine araştırma yapan ekip, şok edici gerçekle karşılaşacaktır. İşte Çember: Aleyna'nın Son Günü filmi ile ilgili tüm detayları…

ÇEMBER ALEYNA'NIN SON GÜNÜ KONUSU

Kilyos sahilinde genç bir kız cesedi bulunmuştur. Aleyna adındaki maktulün 2 aylık hamile olduğu öğrenen ekibimiz soruşturma ilerledikçe sürprizlerle karşılaşır. Aleyna'nın ölümü intihar mı yoksa cinayet midir? Aleyna'ya şantaj yaparak para sızdıran kimdir? En yakın arkadaşı Melis mi, yoksa Aleyna'ya platonik aşık olan Hidayet mi? Aleyna'nın, dul annesinin sevgilisi Barlas ile yasak bir aşk yaşadığı anlaşılınca işler daha da karmaşık bir hal alır.

Aleyna ölmeden önceki son gününde neler yaşadı? Aleyna en son kimlerle buluştu?

ÇEMBER: ALEYNA'NIN SON GÜNÜ OYUNCULARI

Baris Bagci – Baris

Serhat Mustafa Kiliç – Adem

Pelin Akil – Ayse

Anil Altan – Volkan

Neriman Ugur – Aleyna'nın annesi