Çember Evimdeki Yabancılar konusu ne? Çember Evimdeki Yabancılar oyuncular kimler?

Gizemli dosyaları aydınlatmak amacıyla bir araya gelen özel ekip bu kez bir malikanede işlenen cinayeti çözmeye çalışıyor. İşte Çember Evimdeki Yabacılar konusu ve oyuncuları...

Kadrosuna Olgun Toker’in “Cumali komiser” olarak katılması ile heyecan veren Çember'de, başrolleri Pelin Akil, Barış Bağcı ve Anıl Altan ile maceraya kaldığı yerden devam ediyor. Serinin üçüncü filminde Ertemoğlu malikanesinde cinayet işlenir.

ÇEMBER EVİMDEKİ YABANCILAR KONUSU NE?

Ertemoğlu malikanesinin bireyleri katledilir ve cesetleri evin büyük kızı Hande tarafından bulunur. Annesinin mirasına göz diken İsmail'in şüpheli hareketleri başkomiser ve ekibinin dikkatini çeker.

ÇEMBER EVİMDEKİ YABANCILAR OYUNCULARI

Pelin Akil Altan, Barış Bağcı, Anıl Altan, Olgun Toker, Serhat Kılıç, Sermet Yeşil