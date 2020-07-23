Çember filminin konusu… Çember filmi oyuncuları kimler?

Gizemli dosyaları aydınlatmak amacıyla bir araya gelen özel ekip serinin ilk filmi “Çember”de gizemli bir cinayeti çözmek için çabalıyor. İşte Çember konusu ve oyuncuları…

Çember’de, başrolleri Pelin Akil, Barış Bağcı ve Anıl Altan ile çözülemeyen cinayet çözülüyor. Gizemli dosyaları aydınlatmak amacıyla Barış Başkomiser önderliğinde bir araya gelen özel ekip, aksiyonu yüksek, sıra dışı olayları çözmeye devam ediyor.

ÇEMBER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türkiye’nin dört bir yanındaki gizemli, farklı ve çözülememiş dosyaları aydınlatmak amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından özel bir ekip kurulur. Suçlu profili uzmanı Barış Başkomiser’in önderi olduğu ekibin her üyesinin farklı yetenekleri vardır. Deneyimli, komik ve olayları kendi bakış açısıyla çözen komiser Adem… Yalan söyleyen insanları duygu durumundan ve hareketlerinden anlayan, ancak bulunduğu birimde çok fazla şans verilmemiş yeni komiser yardımcısı Ayşe… Ekibin bilişim uzmanı, heyecanlı komiser yardımcısı Volkan.

ÇEMBER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Çember filmi oyuncuları arasında Barış Bağcı, Serhat Kılıç, Pelin Akil Altan, Anıl Altan yer alıyor.

Başkomiser Barış – Barış Bağcı

Şinasi Bülbül – Sermet Yeşil

Komiser Yardımcısı Ayşe – Pelin Akil Altan

Anıl Altan -Komiser Yardımcısı Volkan