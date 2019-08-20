Çember Güven Bana konusu ne? Çember Güven Bana oyuncuları kimler?

2017 yapımı Çember Güven Bana TV'de ilk kez bu akşam yayınlanacak. Polisiye türündeki filmin oyuncuları ve konusu merak ediliyor.

Başrolünü Barış Bağcı, Pelin Akil Altan ve Anıl Altan'ın üstlendiği polisiye türündeki Çember Güven Bana ilk kez yayınlanacak. Çember: Güven Bana filmi yönetmenliğini Abdullah Oğuz üstleniyor. İşte Çember Güven Bana konusu…

ÇEMBER GÜVEN BANA KONUSU

Baraj suyunun çekilmesiyle birlikte kırmızı bir bavulda iskelet olduğu görülür. Yapılan incelemeler sonucunda kemiğin genç bir kıza ait olduğu belirlenir. Olayı öğrenen Ersin ise bavuldan çıkan kemiklerin olaydan 6 ay önce kaybolan karısına ait olabileceği ihtimalinden şüphelenmektedir. Ersin'in tek amacı katilin tespit edilmesidir. Ancak maceraya atıldıkça ortaya çıkanlar olaya bambaşka bir anlam kazandırır. İpuçlarına göre farklı kişiler katildir ancak herkesin amacı tek bir sorunun yanıtın bulmaktır. Oya'yı kim ve niçin öldürdü?