Çember: Hayalet Gemi filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Çember filminde, Barış Başkomiser önderliğindeki bir ekibin çözülememiş cinayetleri çözme çabası işleniyor. 6 seri filmden oluşan Çember filmi, Hayalet Gemi adlı bölümü ile bu akşam Star TV ekranlarında olacak. İşte Çember Hayalet Gemi ile ilgili bilgiler…

Başrollerinde Pelin Akil, Barış Bağcı ve Anıl Altan’ın olduğu ve çözülemeyen cinayetlere yoğunlaşan Çember film serisinin konusu ve oyuncuları internette araştırılıyor. İşte detaylar…

ÇEMBER KONUSU

Türkiye'nin dört bir yanındaki gizemli, farklı ve çözülememiş dosyaları aydınlatmak amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından özel bir ekip kurulur. Suçlu profili uzmanı Barış Başkomiser'in önderi olduğu ekibin her üyesinin farklı yetenekleri vardır. Deneyimli, komik ve olayları kendi bakış açısıyla çözen komiser Adem… Yalan söyleyen insanları duygu durumundan ve hareketlerinden anlayan, ancak bulunduğu birimde çok fazla şans verilmemiş yeni komiser yardımcısı Ayşe… Ekibin bilişim uzmanı, heyecanlı komiser yardımcısı Volkan.

ÇEMBER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Çember filmi oyuncuları arasında Barış Bağcı, Serhat Kılıç, Pelin Akil Altan, Anıl Altan yer alıyor.

Başkomiser Barış – Barış Bağcı

Şinasi Bülbül – Sermet Yeşil

Komiser Yardımcısı Ayşe – Pelin Akil Altan

Komiser Yardımcısı Volkan – Anıl Altan