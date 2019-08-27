Çember Hayalet Gemi konusu ne? Oyuncuları kimler?

Gizemli dosyaları aydınlatmak amacıyla bir araya gelen özel ekip serinin ilk filmi “Çember Hayalet Gemi"de gizemli bir cinayeti çözmek için çabalıyor. İşte Çember Hayalet Gemi konusu ve oyuncuları...

Kadrosuna Olgun Toker'in “Cumali komiser” olarak katılması ile heyecan veren Çember’de, başrolleri Pelin Akil, Barış Bağcı ve Anıl Altan ile maceraya kaldığı yerden devam ediyor. Serinin ilk filmi “Çember- Hayalet Gemi”de Ülkü Duru, Asena Girişken ve Nuri Küçük de konuk oyuncu olarak yer alıyor. Gizemli dosyaları aydınlatmak amacıyla Barış Başkomiser önderliğinde bir araya gelen özel ekip, aksiyonu yüksek, sıra dışı olayları çözmeye devam ediyor.

ÇEMBER: HAYALET GEMİ KONUSU

5 yıldızlı bir otelin kral dairesinde çifte bir cinayet işlenmiştir. Ekibimiz olay yerine geldiğinde bir sürpriz ile karşılaşır. Yüksekova Terörle Mücadele Masasından davaya atanan Cumali (Olgun Toker) adında yeni komserimiz cesetler üzerinde ilk araştırmayı yapmaktadır.

Faruk El Basri adındaki Suudi Arabistanlı bir işadamı ve otel görevlisi Canan'ı kim, neden ve ne şekilde öldürmüştür?

Kamera kayıtları incelenir ve cinayetler işlendikten hemen sonra odadan çıkan başka bir genç kızın daha olduğu öğrenilir. Adının Samira olduğu anlaşılan Suriyeli bu göçmen kız kimdir? Otel görevlisi Canan'ın aslında otelde çalışmadığının anlaşılması ile olaylar daha da karmaşık bir hal alır.