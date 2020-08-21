Cemil İpekçi: Dostlarımızın nesli azalmakta

Ünlü modacı Cemil İpekçi, Instagram hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. İpekçi, şair Dr. Kinyas Kartal’ın şu şiirini paylaştı:

Yara bandıyla,

Koşu bandı arasında gidip geliyoruz..

Yaralarımız kabuğa,

Ayaklarımız toprağa hasret..

Hızla yaşlanırken,

Hayat kapağı açık kalmış kolonya şişesi gibiyken,

Odanın bir ucuna oturmuşuz,

Gençliğimizin buharlaşan esansını kokluyoruz..

Yeni dünya dedikleri bu olsa gerek:

Organik ekmek,

Organik yumurta,

Organik yoğurt..

Köyümüze gitmek yerine,

Milyonluk şehirlere köyü getirmeye çalışıyoruz..

Yakında marketlerde yerini alır mı bilmem;

“Dert dinleyen dost”

“Kin gütmeyen arkadaş”

“Satmayan organik yoldaş”

“Gezen insan çocuğu”

“Hayırlı evlat mayası”

Belli mi olur, on sene sonra,

Belki organik insan alıyor oluruz..

Demem o ki;

Hep çok yoğun

Hep çok yorgunuz..

Köy uzakta,

Şehir kalabalıkta,

Dostlarımızın nesli azalmakta..