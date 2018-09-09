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Cem’in paylaşımı kafa karıştırdı: Heykel mi? Çıplak kadın mı?
Cem’in paylaşımı kafa karıştırdı: Heykel mi? Çıplak kadın mı?
Kısa bir süre önce 'Karakomik Filmler' adlı yeni projesinin Bodrum çekimlerini bitiren Cem Yılmaz, yeniden gündeme getirilen eski bir paylaşımındaki detayla şaşırttı.
Magazin 9 Eylül 2018 - 13:49

Geride bıraktığımız yaz aylarına Defne Samyeli ile yaşadığı aşkla damga vuran Cem Yılmaz’ın temmuz ayında yaptığı bir paylaşım yeniden gündeme geldi. Çalışma odasında çektiği bir fotoğrafı ‘Gayet çalışkanım’ ifadesiyle paylaşan Cem Yılmaz’ın masasındaki çıplak bir kadının yansıması takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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HEYKEL Mİ, ÇIPLAK KADIN MI?

Cem Yılmaz’ın paylaşımında, bilgisayarın hemen arkasındaki yansımayı fark eden kimi takipçiler çıplak kadın silüetinin bir tablo olduğunu, kimi takipçileri ise bir heykel olduğunu iddia etti. Yılmaz’ın sanata olan düşkünlüğü biliniyor. Evinde ünlü ressamlara ait çok sayıda tablo ve heykel bulunuyor. Cem Yılmaz'ın takipçileri arasında tartışmaya neden olan çıplak kadın silüeti aslında bir heykele ait. Cem Yılmaz'ın 2017 yılında yaptığı bir paylaşımda da sağda çıplak kadın heykeli gözüküyor.

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Son güncelleme: 13:52 - 09.09.2018
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