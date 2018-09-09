Cem’in paylaşımı kafa karıştırdı: Heykel mi? Çıplak kadın mı?

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Geride bıraktığımız yaz aylarına Defne Samyeli ile yaşadığı aşkla damga vuran Cem Yılmaz’ın temmuz ayında yaptığı bir paylaşım yeniden gündeme geldi. Çalışma odasında çektiği bir fotoğrafı ‘Gayet çalışkanım’ ifadesiyle paylaşan Cem Yılmaz’ın masasındaki çıplak bir kadının yansıması takipçilerinin gözünden kaçmadı.

HEYKEL Mİ, ÇIPLAK KADIN MI?

Cem Yılmaz’ın paylaşımında, bilgisayarın hemen arkasındaki yansımayı fark eden kimi takipçiler çıplak kadın silüetinin bir tablo olduğunu, kimi takipçileri ise bir heykel olduğunu iddia etti. Yılmaz’ın sanata olan düşkünlüğü biliniyor. Evinde ünlü ressamlara ait çok sayıda tablo ve heykel bulunuyor. Cem Yılmaz'ın takipçileri arasında tartışmaya neden olan çıplak kadın silüeti aslında bir heykele ait. Cem Yılmaz'ın 2017 yılında yaptığı bir paylaşımda da sağda çıplak kadın heykeli gözüküyor.