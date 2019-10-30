Cemre Ebüzziya kimdir? Cemre Ebüzziya nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Karakomik Filmler adlı sinema filminde Songül karakterini canlandıran Cemre Ebüzziya hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Cemre Ebüzziya kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

CEMRE EBUZZİYA KİMDİR?

Cemre Ebüzziya, 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Bir çok ünlü sanatçı, gazeteci ve iş adamlarının bulunduğu Ebüzziya ailesine mensuptur. 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ebüzziya ailesi'nin ismi Bakırköy'de bir cadde ve Basınköy'de bir sokağa verilmiştir. Kökleri Mevlana Celaleddin ile 12. yüzyılda Horasan'a göç eden Horasanlı At Çeken Hacı Hasanoğulları'na uzanmaktadır.

İlk dizi oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde Helena karakteri ile gerçekleştiren Cemre Ebuzziya, bugüne kadar Mordkommission İstanbul, Muhteşem Yüzyıl, Ben Onu Çok Sevdim, Bulantı, Kasap Havası ve İstanbul Kırmızısı gibi yapımlarda rol almıştır.

Cemre Ebüzziya şimdilerde, yapımcı, senarist ve oyuncu ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler adlı sinema filminde Songül karakterine hayat vermektedir. Cemre Ebüzziya, 1.63 metre boyunda ve 55 kilodur.

Cemre Ebüzziya’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kronoloji (Nihal) (Sinema Filmi)

2019 – Karakomik Filmler (Songül) (Sinema Filmi)

2019 – A Tale of Three Sisters (Reyhan) (Sinema Filmi)

2018 – Bartu Ben (Serap) (TV Dizisi)

2017 – İstanbul Kırmızısı (Sultan) (Sinema Filmi)

2016 – Dar Elbise (Sinema Filmi)

2015 – Kasap Havası (Hülya) (Sinema Filmi)

2015 – Bulantı (Özge) (Sinema Filmi)

2013 – Galip Derviş (TV Dizisi)

2013 – Ben Onu Çok Sevdim (Rinda) (TV Dizisi)

2012-2013 – Muhteşem Yüzyıl (Helena) (TV Dizisi)

2008 – Mordkommission Istanbul (Leyla) (TV Dizisi)