Cemre Kemer ile Emir Medine evlendi

Bir döneme damga vuran ‘Hepsi’ grubunun üyelerinden Cemre Kemer, uzun bir süredir aşk yaşadığı reklamcı sevgilisi Emir Medine ile evinde aile arasında gerçekleşen törenle dünya evine girdi.

Cemre Kemer, mutluluğunu Instagram hesabından şu sözlerle dile getirdi: “Şimdilik fotoğraflarda eksikler çok… Pandemi yüzünden sadece aile olabildi. Canımın yarısı, çok dostum yoktu… Cidden kalbimin bir parçası olan çok eksik… Ama havalar güzelleşip kimseyi riske etmeyeceğimiz günleri bekliyoruz. Ne yapalım? Sağlık her şeyden önce…”

Cemre Kemer’in yakın arkadaşları Eren Bakıcı ve Yasemin Yürük de corona virüsü nedeniyle nikâha internet üzerinden gerçekleştiren bir toplantı ile katıldı.

Şarkıcı, bu kareyi, “Canlarım her an benimleydi. Henüz fotoğraflar yok tabii ki. Bende de telefon yoktu. İki gün ortalıkta olmadığım için size bir şeyler toparlamaya çalışıyorum” notuyla paylaştı.

Takipçileri ve sevenleri çifte “mutluluklar” diledi…