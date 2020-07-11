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Cemre Kemer isyan etti: Damarlarımı çok seviyorum!
Cemre Kemer isyan etti: Damarlarımı çok seviyorum!
Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer'in son hali hayranlarını endişelendirdi. Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta kollarındaki damarların görünür halde olması tepkilere neden oldu. Kemer, gelen yorum ve eleştirilere karşılık kendini, "Damarlarımı seviyorum" sözleriyle savundu.
Magazin 11 Temmuz 2020 - 08:57

Olaylı ayrılıklarının ardından şimdi de yeniden bir araya gelme haberleriyle gündem olan Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer’in son hali takipçilerini ikiye böldü. Her zaman fit haliyle dikkat çeken Kemer’in kolundaki damarlar sosyal medyada gündem oldu.

Fotoğraf: Instagram

Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafında, Kemer’in kollarındaki damarların aşırı görünür halde olması hayranlarını endişelendirdi. Takipçilerinden gelen, “Çok zayıfsın, kilo al” gibi yorumlarına dayanamayan Kemer, cevabını yine Instagram’dan verdi.

Kemer, “Kilo al yazmayın, başka bir konumuz olabilsin. Damarlarımı da çok seviyorum” dedi. Zayıflığı ile sık sık gündeme gelen şarkıcı, daha önce de bir açıklama yaparak, bu şekilde mutlu olduğunu açıkça belirtmişti.

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