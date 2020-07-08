Cenaze İşleri filmi konusu ne? Cenaze İşleri oyuncuları kimler?

Cenaze İşleri filmi izleyenlere komedi dolu anlar vaad ediyor. Filmde bir cesedi gizlice gömmeye çalışan Orhan adamın ölmediği anlayınca ortalık iyice karışır. Peki Cenaze İşleri filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Yakın arkadaşı Rafet günün birinde bir cesedi acilen ortadan kaldırması gerektiğinde Orhan’dan yardım ister. Orhan pek gönüllü olmasa da oradan gelecek parayla Serpil’le düğün yapabileceklerini düşünerek cesedi kimsesizler mezarlığına gömmeyi kabul eder. Ancak ceset tam gömülürken adamın ölmediği anlaşılınca işler sarpa saracaktır.

CENAZE İŞLERİ KONUSU NE?

Belediyede cenaze işleri görevlisi olan Orhan, kimsesizler mezarlığının da sorumlusudur. Sevgilisi Serpil'le evlenmek ister; fakat parasızlıktan evlenemez. Orhan'ın arkadaşı Rafet, bir cesedi ortadan kaldırmak ister ve bunun için Orhan’dan para karşılığında cesedin kimsesizler mezarlığına gömülmesini talep eder. Orhan'ın vicdanı rahat etmez; ancak alacağı parayla Serpil'le evlenebileceğini düşünür ve istemeyerek de olsa teklifi kabul eder. Fakat, cesedin gömüleceği sırada, adamın ölmediği fark edilir ve işler karışır.

CENAZE İŞLERİ OYUNCULARI

Cenaze İşleri filmi oyuncu kadrosunda Melih Selçuk, Ergun Kuyucu, Melis Cemre Çınar, Barış Kıralioğlu, Yüksel Ünal, Caner Atacan, Suzan Aksoy, Bedia Ener yer alıyor.