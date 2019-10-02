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Çengelli iğneli Serenay!
Çengelli iğneli Serenay!
Şimdilerde yeniden Alice Müzikali'ndeki performansıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya son dönemlerin en başarılı oyuncuları arasına girdi.
Magazin 2 Ekim 2019 - 09:04

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın Instagram’dan paylaştığı mini etekli pozlarına hayranları beğeni yağdırdı. Netflix’in yeni dizi projesinde rol almaya hazırlanan Sarıkaya’nın paylaşımına 500 binden fazla beğeni geldi.

Yeni bir dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından paylaştığı mini etekli pozuyla gündemde… Özellikle sevgilisi Kerem Bürsin ile ayrıldıktan sonra hesabından dikkat çekici paylaşımlarda bulunmaya başlayan ve cesaretiyle kendisinden söz ettiren Sarıkaya, bu defa yanları çengelli iğne tutturulmuş bir mini etekle takipçilerinin karşısına çıktı.

Bikinili ve şortlu pozlarını da zaman zaman instagram hesabından paylaşan Serenay Sarıkaya, bu defa mini eteğiyle poz verdi ve aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinin beğenisini kazandı.

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