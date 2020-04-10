Cengiz Bozkurt: Fırına gidiyorum dediğimde…

Şimdilerde Jet Sosyete adlı dizide izlediğimiz oyuncu Cengiz Bozkurt, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ev karantinası günlerine dair esprili bir paylaşımda bulundu.

Bulunduğu dizinin kadrosu ile evlerinden bölüm çekerek dünyada bir ilki gerçekleştiren Cengiz Bozkurt, pek çok ünlü isim gibi vaktini evinde ailesiyle birlikte geçiriyor.

Salgının kontrol altına alınması geciktikçe evde kalma süreleri artmaya ve insanlar da sıkılmaya başladı. Durum böyleyken de ara sıra da olsa dışarıya çıkma isteği uyanıyor.

‘YEMEN’E UĞURLAR GİBİ…’

Taze ekmek isteği ile sokağa çıkan Cengiz Bozkurt o anları takipçileriyle paylaştı:

“Günler, günler sonra ‘fırına gidiyorum, taze ekmek çekti canım' dediğimde ev ahalisi önce caydırmaya çalıştı sonra Yemen'e uğurlar gibi uğurladı beni.”