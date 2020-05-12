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Cengiz Bozkurt’a 15 yıl kapalı kalmış çantayı açtıran karantina…
Cengiz Bozkurt’a 15 yıl kapalı kalmış çantayı açtıran karantina…
Leyla ile Mecnun adlı diziyle milyonlarca insanın tanıdığı bir oyuncu haline gelen Cengiz Bozkurt, renkli paylaşımlarıyla takipçilerinin karantina günlerini renklendiriyor. Bozkurt, hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.
Magazin 12 Mayıs 2020 - 08:19

Pek çok ünlü isim gibi karantina günlerini en verimli şekilde değerlendirmeye çalışan Cengiz Bozkurt, takipçileriyle yıllardır açılmayı bekleyen çantasının hikayesini paylaştı. 15 yıldır bir kenarda açılmayı bekleyen çantasının hikayesini takipçileriyle paylaşan Bozkurt, karantina sürecinde açtığı çantasının içindekileri şöyle anlattı:

“Karantina nelere kadir. Ben bundan 15 yıl önce babam amansız hastalığa yakalandığı için Londra'dan dört çeker arabamın arkasını yatırıp, özel eşyalarım içine atıp, tek başıma 2.5 günde İstanbul'a gelmiştim. O günden bu yana açılmamış, Londra bit pazarından aldığım 1930-40'lardan kalma valizi açmamışım, gerek olmamış. Bugün açtım ve neler çıktı. Gençlik küpelerim, kolyelerim(şu an hiç bir şey takmıyorum), 1996 yılında Küba Gençlik Festivali sırasında 3 haftada çektiğim Havana belgeselinin 3 VHS kaydı(Vhs oynatıcımız yok tabiki), Leica fotoğraf makinası, o zaman içtiğim ilaçlar, fotoğraflar, hatıralık eşyalar vs vs. Hayat ne acayip…”

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