Cengiz Bozkurt’a 15 yıl kapalı kalmış çantayı açtıran karantina…

Pek çok ünlü isim gibi karantina günlerini en verimli şekilde değerlendirmeye çalışan Cengiz Bozkurt, takipçileriyle yıllardır açılmayı bekleyen çantasının hikayesini paylaştı. 15 yıldır bir kenarda açılmayı bekleyen çantasının hikayesini takipçileriyle paylaşan Bozkurt, karantina sürecinde açtığı çantasının içindekileri şöyle anlattı:

“Karantina nelere kadir. Ben bundan 15 yıl önce babam amansız hastalığa yakalandığı için Londra'dan dört çeker arabamın arkasını yatırıp, özel eşyalarım içine atıp, tek başıma 2.5 günde İstanbul'a gelmiştim. O günden bu yana açılmamış, Londra bit pazarından aldığım 1930-40'lardan kalma valizi açmamışım, gerek olmamış. Bugün açtım ve neler çıktı. Gençlik küpelerim, kolyelerim(şu an hiç bir şey takmıyorum), 1996 yılında Küba Gençlik Festivali sırasında 3 haftada çektiğim Havana belgeselinin 3 VHS kaydı(Vhs oynatıcımız yok tabiki), Leica fotoğraf makinası, o zaman içtiğim ilaçlar, fotoğraflar, hatıralık eşyalar vs vs. Hayat ne acayip…”