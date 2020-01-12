Cengiz Bozkurt’tan Leyla ile Mecnun paylaşımı

Sadece yayınlandığı döneme değil, replikleri ve karakterleri ile günümüze de damga vurmaya devam eden Leyla ile Mecnun dizisinin Erdal Bakkal’ı Cengiz Bozkurt, Instagram hesabı üzerinden takipçilerini mutlu eden bir paylaşımda bulundu.

DİZİNİN İLK BÖLÜMÜ

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf üzerinden takipçilerini 9 yıl öncesine, dizinin çekildiği sırada ölümsüzleştirilmiş bir ana götüren Cengiz Bozkurt, bu özel kare üzerine şunları yazdı:

“Facebook hatırlattı bugün, 9 yıl önce bugün diye. Leyla İle Mecnun'un ilk bölümü ilk sahneler. Kireçburnu merdivenleri, Mecnun'un Baggal'ı Leyla sandığı sahne. Bi brit mevzusu da vardı sanırım. İyi bir dizi yaptığımızı düşünüyoruz ama etkisi yıllara yayılacak, bir iki kuşağı etkileyecek derecede bir iş çıkaracağımızdan bihaberiz. Len iyi ki Facebook varmış be diyesi geliyor insanın.”