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Cengiz Bozkurt’tan Leyla ile Mecnun paylaşımı
Cengiz Bozkurt’tan Leyla ile Mecnun paylaşımı
Şimdilerde Jet Sosyete dizisinde izlediğimiz oyuncu Cengiz Bozkurt, Instagram hesabından yaptığı palaşım üzerinden takipçilerini Leyla ile Mecnun dizisinin ilk bölümüne götürdü.
Magazin 12 Ocak 2020 - 08:43

Sadece yayınlandığı döneme değil, replikleri ve karakterleri ile günümüze de damga vurmaya devam eden Leyla ile Mecnun dizisinin Erdal Bakkal’ı Cengiz Bozkurt, Instagram hesabı üzerinden takipçilerini mutlu eden bir paylaşımda bulundu.

DİZİNİN İLK BÖLÜMÜ

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf üzerinden takipçilerini 9 yıl öncesine, dizinin çekildiği sırada ölümsüzleştirilmiş bir ana götüren Cengiz Bozkurt, bu özel kare üzerine şunları yazdı:

“Facebook hatırlattı bugün, 9 yıl önce bugün diye. Leyla İle Mecnun'un ilk bölümü ilk sahneler. Kireçburnu merdivenleri, Mecnun'un Baggal'ı Leyla sandığı sahne. Bi brit mevzusu da vardı sanırım. İyi bir dizi yaptığımızı düşünüyoruz ama etkisi yıllara yayılacak, bir iki kuşağı etkileyecek derecede bir iş çıkaracağımızdan bihaberiz. Len iyi ki Facebook varmış be diyesi geliyor insanın.”

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