Cengiz Kurtoğlu: Adam olmak işte böyle bir sevda

Cengiz Kurtoğlu: Adam olmak işte böyle bir sevda

Arabesk şarkıcısı Cengiz Kurtoğlu, bir ödül gecesinde karşılaştığı Kıvanç Tatlıtuğ'a övgüler yağdırdı. Kurtoğlu Tatlıtuğ ile çekildiği kareyi "Adam olmak işte böyle bir sevda" notuyla paylaştı.

Magazin Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği 24. Altın Objektif Ödülleri geçtiğimiz gece muhteşem bir törenle sahibini buldu. Törene davetli birçok ünlü isimden arabesk müziğinin güçlü seslerinden olan Cengiz Kurtoğlu, gecede karşılaştığı yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile ayak üstü sohbet etti. Kurtoğlu, törende Yılın Erkek Sinema Oyuncusu Ödülü’nü alan Tatlıtuğ ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

“ADAM OLMAK BÖYLE BİR SEVDA”

Kurtoğlu, Kıvanç’la çekildiği fotoğrafını, “Şahsiyet, terbiye, adam olmak işte böyle bir sevda. Kıvanç kardeşim” notuyla paylaştı. Kurtoğlu’nun bu pozu sosyal medyaya damga vurdu. Kurtoğlu’nun takipçileri ve Tatlıtuğ hayranları fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı.