Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam ve Ümit Besen aynı sahnede

Müziğin üç efsane ismi Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam, yılbaşı gecesi bir otelde aynı sahneyi paylaştı. Yaklaşık 1700 kişinin dinlemeye geldiği ünlü şarkıcılar, en sevilen şarkılarını seslendirerek, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Arif Susam'ın ardından sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu, ‘Gece Olunca’ şarkısıyla dinleyicilerini selamladı. ‘Hain Geceler’, ‘Duyanlara Duymayanlara’, ‘Duvardaki Resim’ gibi klasikleşen eserlerini yorumlayan Kurtoğlu, yine bir evlilik teklifine şahitlik yaptı. Sahneye çıkan bir kişi, kız arkadaşına sahneden evlilik teklifinde bulundu.

Yeni yıla dakikalar kala 3 dev ismin aynı sahnede buluşmasıyla, salonda alkış yağmuru yaşandı. Geçmişten günümüze en özel şarkıları birlikte seslendiren Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam, dinleyicilere nostaljik bir yılbaşı gecesi yaşattı.