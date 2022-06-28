Cengiz Kurtoğlu: Playback yapacağıma sahneyi bırakırım daha iyi

Bodrum'da sahne alan arabesk müziğin efsane ismi Cengiz Kurtoğlu, "Tam 40 yıldır sahnelerdeyim, ama ruhum 35 yaşında. Hâlâ müzik ile iç içeyim. Playback yaptığım gün sahneyi bırakırım daha iyi" dedi.

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Bodrum’a bağlı Ortakent Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanında sahne alan Cengiz Kurtoğlu muhabirlerin sorularını yanıtladı.

“RUHUM 35 YAŞINDA”

Müzikte 40 yılı devirdiğini söyleyen Kurtoğlu “Artık hem eğleniyoruz, hem performansımızı yapıyoruz, kendimizi unutturmamaya çalışıyoruz, hem de iş için bir yere gittiğimizde tatil yapmış oluyoruz. Ruhum sanki hâlâ 35 yaşında” dedi.

Muhabirlerin “Yeni şarkıcılardan takip ettiğiniz biri var mı?” sorusuna, “Aydın Kurtoğlu’nu takip ediyorum” diyerek espri yapan Cengiz Kurtoğlu, “Bugün canlı performans adı altında birçok yerde sahne alıyoruz. Yüzde 50 de olsa playback yapıyorlar. Hiçbir zaman sahnede kulaklık bile kullanmadım. Her şeyim canlı canlı olacak. Sahnede şarkılar canlı okunmalı, okuyamıyorsa insan yapmamalı. Bir gün playback yapmak zorunda kalırsam bu işi bırakırım. Kendime Cengiz Kurtoğlu sahnede playback yaptı dedirtmem, Allah korusun” ifadesini kullandı.