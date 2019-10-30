Cengiz Semercioğlu kızına Cumhuriyet’i sordu Cadılar Bayramı yanıtı aldı

Cengiz Semercioğlu, canlı yayına çıkardığı kızına "Cumhuriyet Bayramı için ne düşünüyorsun?" diye sordu. "Cadılar Bayramını cumaya almasalardı iyi olurdu" cevabı üzerine şaşkına döndü. Küçük kızın sözleri üzerine Semercioğlu'na tepki yağdı.

Gazeteci Cengiz Semercioğlu, Eylem İpek Şafak ve Seray Sever ile sunuculuğunu yaptığı Gel Konuşalım isimli programa kızı ve oğlunu çıkardı. Kızına 29 Ekim ile alakalı fikirlerini soran Semercioğlu, aldığı cevapla şoke oldu.

“LÜTFEN CADILAR BAYRAMINI CUMA GÜNÜ YAPMA”

Babasının “Bugün Cumhuriyet Bayramı. Atatürk ve Cumhuriyet ile ilgili ne söylemek istersin?” demesi üzerine konuşan küçük kız “Onunla ilgili bir şey söylemeyeceğim ama arkadaşlarımdan Arya’ya bir şey söyleyeceğim. Arya lütfen Cadılar Bayramı’nı cuma günü yapma” cevabını verdi. Seray Sever ise “Ben sana ne diyorum Amerikan emperyalizmi. Çocuklar Cumhuriyet Bayramı yerine Cadılar Bayramı’nı düşünecek halde” dedi.

SOSYAL MEDYA TEPKİ GÖSTERDİ

Küçük kızın bu sözleri üzerine Cengiz Semercioğlu’na kızlarına gerekli eğitimi vermediği yönünde tepkiler yağmaya başladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları “Çocuklarımızın durumu içler acısı” derken bazıları da “Savaşla kazanılmış Cumhuriyeti, uydurma bayrama tercih eden nesil” diyerek Semercioğlu’na tepki gösterdi.