Cenk Bıyık kimdir? Cenk Bıyık nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yapan Cenk Bıyık hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Cenk Bıyık kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında…

CENK BIYIK KİMDİR?

Cenk Bıyık, 1978 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlkokul yıllarında Üsküdar Adile Naşit deneme sahnesi çocuk tiyatrosunda, Mete Akkaya yönetiminde tiyatro ve müzik eğitimi aldı. 1996 yılında girdiği, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Şan Bölümünden, 2002 yılında mezun oldu.

1996 yılında İstanbul Oda Koro'suna dahil oldu. Burada bir yıl Şef Yeşua Aroyo ile Madrigaller ve Rönesans öncesi müziği üzerine çalıştı. Aynı yıl Cemal Reşit Rey Opera Korosu'na girdi. G.Donizetti'nin “L'eliser D'amore” , Ahmet Adnan Saygun'un “Özsoy” Operalarında görev aldı. Atatürk Kültür Merkezi ve Avusturya Kültür Merkezi'nde resitaller verdi.

Daha bir çok kültür merkezi ve üniversite bünyesinde konserler veren Cenk Bıyık, Şef Faris Akarsu'nun müzikal çalışmalarına katılmış ve Bursa Devlet Bölge Senfoni Orkestrası ile Broadway müzikalleri konserinde solist olarak görev almıştır.

Almanya'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin birçok şehirlerinde konserler ve resitaller vermiş, bu sebeple 2004 yılında Avrupa Kültür Vakfınca, Avrupa da Sanatla ilgili olarak, Türkiye'yi Avrupa Ülkelerinde tanıtan, Türkiye'nin Avrupa Birliğine giriş çabalarına destek sağlayan, başarılı genç sanatçılara verilen Avrupa Kültür Ödülüne layık görüldü. Ödülünü, 2004 tarihinde, İstanbul Dolmabahçe Sarayında düzenlenen ödül töreninde, Avrupa Kültür Vakfı Başkanı Dr. Ernest Seidel'den aldı.

Cenk Bıyık, 8 Ekim 2010 tarihinde Berlin Olimpiyat Stadında oynanan, Almanya-Türkiye milli futbol müsabakasında iki ülkenin milli marşlarını seslendirdi.

2009-2010 yıllarında, şarkı çalışmalarına Prof. Güzin Gürel ile devam etti ve yüksek lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sahne Sanatları ve Opera Bölümü’nde tamamladı. Cenk Bıyık, halen Yerli misafir sanatçı sözleşmesiyle Aylıklı çalışma grubu pozisyonunda Solist sanatçı ünvanı ile görevli olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde çalışmakta ve aynı zamanda misafir Sanatçı olarak da Avrupa’nın önemli sanat merkezlerinde konserler vermekte ve Avrupa Operalarında görev almaktadır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı şarkı yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.