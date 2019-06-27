Cenk Eren: Aleyna’da Dünya Starı deliliği var

Gürdal Ören’in tüm sorularını içtenlikle cevaplayan Cenk Eren, ‘Dünya Starıyım’ diyen Aleyna Tilki’yle ilgili bir soruyu, “Aleyna’yı ilk kez televizyonda Gesi Bağları’nı söylerken duyduğumda tweet atmıştım, ‘Bu kız geleceğin starı’ diye… Dünya starı olur mu? Yaşı çok genç olduğu için bir şansı var, olabilir. Deliliği, çok konuşması, şarkı söylemesi, hayatı, vurdumduymazlığı… Starlıkta olması gereken bütün dengesizlikler var Aleyna’da. Genelde büyük starlarda dengesizlik olur, olmazsa büyük star olmaz. Madonna’ya baktığınız zaman Ankara Radyosu şarkıcısı gibi mi davranıyor. Bunları normal ruh haliyle yapamazsınız, delilikle yapabilirsiniz. O zaman star olursun” diye yanıtladı.

“EMEKLİLİK BABAMIN VASİYETİYDİ”

31 Mart seçimi sonrası Zonguldak’ta seçilemeyen muhtarın söktürdüğü çocuk parkını yeniden yaptıran Cenk Eren, “Haberde ağlayan çocuğu görünce Twitter’da ‘Yeni muhtar beni bulsana’ yazdım. İrtibata geçtik ve oraya bir tane park yaptırdık. Oradan da linç yedim… Reklam düşkünü dediler bana. Emekli olduğumu açıkladım. Yine linç yedim. Emekli olmam babamın vasiyetiydi, yerine getirdim” dedi.

“HERKES SEZEN, TARKAN VE AJDA OLAMAZ”

Cenk Eren, Gürdal Ören’in “Yurtdışında çalışmalar yapmayı düşünüyor musunuz” sorusuna şu yanıtını verdi: “Hiç düşünmedim, İnsanın biraz ayakları yere basmalı. Almanya’da, İsviçre’de diskoda 100 kişiye şarkı söyleyip dünyaya açılma olmaz. Bu bir projedir. Bakın Aleyna gidiyor geliyor Los Angeles’a mesela… Ayrıca herkes star olmaz. Herkes Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Tarkan olmaz. Onlar ömürlerinin sonuna kadar bu işi yaparlar. Memleketlerde de 5 tane 10 tane star olur. 150 tane star olmaz.”