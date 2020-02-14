Cenk Eren: Korkuyorum kardeşim ne yapayım!

Sadece birkaç hafta önce ortaya çıkmasına karşın kısa sürede binin üzerinde ölüm vakası yaşatan Corona Virüsü hemen herkesin korku içerisinde hareket etmesine neden oluyor. Özellikle yolculukları için sürekli olarak uçak tercih eden ünlü isimler bu konuda çok daha hassas davranıyor.

Bunlardan biri de şarkıcı Cenk Eren oldu. Vereceği konserlere gitmek için havayolunu tercih eden Eren, bu sırada virüs endişesini bertaraf etmek adına maskeye güveniyor. Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir uçuş sırasında çektiği maskeli selfiesini paylaşan Cenk Eren bu karenin altına:

“Corona virüsünün aşısı bulunmadan maskesiz uçağa binmem! Korkuyorum kardeşim ne yapayım” notunu düştü.