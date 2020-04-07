Cenk Eren ‘yoğun bakım hemşiresi düğününde sahne alacağım’ deyince…

Şarkıcı Cenk Eren, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bizler için gecelerini gündüzlerine katan sağlık çalışanlarına bir jest yapacağını duyurdu.

Eren, corona virüsü tehlikesi geçtikten sonra İstanbul’da düğünü olacak en az iki yoğun bakım hemşiresinin bu özel gününde sahne alacağını hatta fırın ve bulaşık makinelerini da kendisinin alacağını duyurdu.



Şarkıcının yaptığı bu twitter paylaşımının altına kısa sürede yüzlerce yorum gelince başarılı isim bir paylaşım daha yaptı ve şunları yazdı:

“Anlaşıldı bu iş iki hemşirenin düğününde şarkı söylemekle olmayacak ne güzel şeyler yazıyorsunuz.Bu baya büyüyor… Türkiye genelinde yapacağız anlaşıldı. Sağolun varolun haberleri bekleyin”