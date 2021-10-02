Cenk Eren Okan Bayülgen’i topa tuttu

Şarkıcı Cenk Eren, sosyal medya fenomenleri için, "Zavallı" diyen sunucu Okan Bayülgen'e ağır sözler söyledi.

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Okan Bayülgen geçen gün konuk olduğu programda sosyal medya fenomenleri için “Onların hepsi çöp. Hepsi para kazanmaya çalışan zavallı. Onlardan hiçbir şey olmaz. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliği koruduğu sürece bir şey yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen insanlar. Başka bir şey değil. Ve sevdiğimiz, tanıdığımız sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine Instagram üzerinden buna tenezzül ederler anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bence” ifadelerini kullanmıştı.

“ZAVALLI BÜCÜR”

Bayülgen'in sözleri tartışmaların odağı olurken; sunucuya bir tepki de şarkıcı Cenk Eren’den geldi.

Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Eren, şu ifadeleri kullandı:

“Para kazanmaya çalışan zavallılar demiş, e sene para için mekanını açan insanı 3 kuruş daha fazla kazanacağım diye arkadan iş çevirensin, onu ne yapacaksın zavallı… Bücür. Tabii senin zavallı dediğin çocuklar senin karakterini bilmedikleri için böyle zevzeklik yapıyorsun, adama ne derler biliyormuşum hadi oradan, hadi oradan… Ah bir cevap versen de dayak yememek için kendini nasıl müdüriyete kitlediğini de anlatsak. Geçmişi unutmamak lazım değil mi? Sana bu cevabı vermek için yedi sene bekledim. Çok sabırlıyımdır intikam değil ama unutmadığını bilmeni istedim. Hadi uğurlar olsun.”