Cenk Eren’den zorlukları anlatan TBT

Sosyal medyanın eski tarihli fotoğraflar paylaştığı perşembe gününü boş geçmeyen isimlerden biri de şarkıcı Cenk Eren oldu. Sevenlerini yıllar öncesine götüren Eren, üzerinde sünnetliği ile verdiği pozun hikayesini şöyle anlattı:

“En çok üzüldüğüm de sünnet kıyafetimi alırken pelerin alamamıştı anacığım pahalıydı herhalde. Evde yatak süslemişlerdi ama ne olursa olsun bizim çocukluğumuz gençliğimiz çok mutlu geçti. Hem Anamdan hem Babamdan Allah razı olsun. İyi yetiştirdiler beni ve bütün ablalarımı abilerimi belki paraları azdı ama hiç birimizin boğazından haram geçirmediler. Allah ikisine de gani gani rahmet eylesin”