Cenk Eren’in emeklilik sevinci

'Uyuşturucu kullanmak' suçundan 10 ay hapsi istenen şarkıcı Cenk Eren, babasının sözünü yerine getirerek Bağkur'dan emekli oldu. Şarkıcı, emeklilik haberini ve alacağı maaşı sosyal medya hesabından duyurdu. Eren'in paylaşımı Bağkur emeklilerinin açlık sınırı altında maaş aldığını dile getirdi.

Son olarak Zonguldak’ta yıkılan bir çocuk parkını yeniden yaptırmak isterken dolandırıldığı yönündeki haberlerle gündeme gelen şarkıcı Cenk Eren, sosyal medya sayfasından emekli olduğunu açıkladı.

“BABAM DEVLETTEN BİR MAAŞIN OLSUN SIRTIN YERE GELMEZ DERDİ”

Cenk Eren, “Allah rahmet eylesin babam derdi ki oğlum devletten bir maaşın olsun sırtın yere gelmez. Ve 4 ay önce emekli oldum 1690 TL alıyorum artık” açıklamasında bulundu.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI NE KADAR?

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), tarafından yapılan açıklamaya göre Mayıs’ta dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 124 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 919 lira oldu.

