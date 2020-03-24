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Cenk Gürsoy’dan yeni tekli
Cenk Gürsoy’dan yeni tekli
2019 yılında müzikseverler ile buluşturduğu ‘Visal’ isimli şarkısıyla büyük beğeni toplayan genç DJ ve prodüktör Cenk Gürsoy, yeniden sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
Magazin 24 Mart 2020 - 07:00

‘Visal' isimli single çalışması ile Youtube'da milyonlarca kişi tarafından izlenen prodüktör, sevenleriyle kısa sürede içerisinde yeniden buluşacağının müjdesini verdi.

“BİR SÜRE ERTELEME KARARI ALDIK”

Ülkemizin geçirdiği zor günler için de yorumda bulunan genç prodüktör; “Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bu sebeple, uzun süredir ilgiyle beklenen çalışmalarımızı maalesef bir süre erteleme kararı aldık. Sağlıklı bir şekilde zor günleri atlattıktan hemen sonra, sevenlerimin acılarını ve üzüntülerini unutturarak, yeniden yüzlerini güldürmeyi planlıyorum. Yeni çalışmamız Haziran gibi piyasada olacak” İfadelerini kullandı.

Son güncelleme: 07:14 - 24.03.2020