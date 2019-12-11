Cenk Kangöz kimdir? Cenk Kangöz nereli ve kaç yaşında?

Cenk Kangöz, 1974 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Kolpaçino adlı sinema filmi ile geçen Cenk Kangöz hakkında merak edilenler haberimizde... Cenk Kangöz nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Osman Tarvan karakterini canlandıran Cenk Kangöz hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Cenk Kangöz kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

CENK KANGÖZ KİMDİR?

Cenk Kangöz, 14 Ağustos 1974 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Akademi 35 Buçuk Kamera Önü Oyunculuk ve Diksiyon eğitimi alarak tamamlamıştır. Cenk Kangöz'ün asıl mesleği mimarlıktır. 33 yaşında mimarlıktan vazgeçip oyuncu olmaya karar vermiştir.

Oyunculuk kariyerine 2009 yılında yayınlanan Kolpaçino adlı sinema filmi ile adım atan Cenk Kangöz, ilk dizisi olan Fatmagülü'ün Suçu Ne? dizisinde rol aldıktan sonra Medcezir, Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi, G.D.O Kara Kedi, Kördüğüm, Kurtlar Vadisi Pusu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi bir çok dizi ve sinema projesinde yer almıştır.

Şimdilerde, Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Osman karakterine hayat veren Cenk Kangöz, 1.80 metre boyunda, 84 kilo ve Aslan burcudur.

Cenk Kangöz’ün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Azize (Osman) (TV Dizisi)

2019 – Vurgun (Hiram) (TV Dizisi)

2017 – Diriliş Ertuğrul (Philip) (TV Dizisi)

2016-2017 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi (Cemil) (TV Dizisi)

2016 – Körüğüm (Kenan) (TV Dizisi)

2012-2014 – Medcezir (Hasan Saklıhan) (TV Dizisi)

2012 – G.D.O. Karakedi (Cemal) (Sinema Filmi)

2009-2011 – Fatmagülü'ün Suçu Ne (Yaşar) (TV Dizisi)

2009 – Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi (Taarruz) (Sinema Filmi)