Cenk Küpeli kimdir? Cenk Küpeli kaç yaşında?
1985 yılında Ankara’da doğan Cenk Küpeli, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. İşte Cenk Küpeli’nin hakkında merak edilenler…
CENK KÜPELİ KİMDİR?
Cenk Küpeli 1985 yılında Ankara'da doğdu. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Cenk Küpeli, New York City Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını tamamladı. Tav Holding'de başladığı kariyerini Doğa Grup Genel Müdürü olarak sürdürdü. Eski milli basketbolculardan Cenk Küpeli, aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyeliği ve Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyesi olarak da görev yapıyor.
Cenk Küpeli, 2019 yılında eski manken Demet Şener ile evlendi.