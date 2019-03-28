Cenk Küpeli kimdir? Demet Şener’in yeni sevgilisi Cenk Küpeli kimdir?

Demet Şener'in yeni sevgilisi Cenk Küpeli hakkında birçok ayrıntı merak ediliyor. Demet Şener gönlünü yine bir basketbolcuya kaptırdı. Eski basketbolcu Cenk Küpeli kimdir, işte hayatı...

Demet Şener, Cenk Küpeli ile aşk yaşadığını açıkladı. Demet Şener, İbrahim Kutluay’dan boşandıktan sonra gönlünü yine bir basketbolcuya verdi. Peki Demet Şener’in yeni sevgilisi Cenk Küpeli kimdir? İşte Cenk Küpeli’nin hayatına dair detaylar…

CENK KÜPELİ KİMDİR?

Cenk Küpeli 1985 yılında Ankara’da doğdu. Küpeli,eski milli basketbolcular arasında yer alıyor. Cenk Küpeli kariyerine Tav Holding'de başladı. Sonra ise kariyerini Doğa Grup Genel Müdürü olarak devam ettirdi.

Ünlü model, ilişkisinin çok yakın bir zamanda başladığını söyledi ve “Ben özgür bir kadınım. Zorlu bir süreç yaşadım. Şu anda çok aşığım, çok mutluyum. Bu çok yeni bir ilişki” şeklinde konuştu.