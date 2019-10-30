Cenk Küpeli’nin babasından Demet Şener’e şok suçlamalar

Haziran ayında kısa bir süredir birlikte olduğu, kendisinden dokuz yaş küçük Cenk Küpeli ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Demet Şener sosyal medya hesabından evliliğinin ne kadar iyi gittiği yönünde paylaşımlarda bulunurken, Küpeli’nin babası Avni Bey yaptığı açıklamalarla gündemi değiştirdi.

“OĞLUMUZU BİZDEN KOPARDI”

Cenk Küpeli’nin anne ve babasının bu sürpriz evliliğe karşı olduğu iddia edilmiş ancak Cenk Küpeli sadece bir kırgınlığın olduğunu ve ilerleyen günlerde değişeceğini söylemişti. Ancak Cenk’in babası Avni Küpeli’nin Instagram’da bir magazin sayfasının altına yaptığı yorum gündemi değiştirdi. Avni Küpeli şunları yazdı: Demet Şener gözümüzün nuru oğlumuz Cenk’i bizden koparmış ve onun ailesini hiçe saymasına neden olmuştur. Şener’in yaptığı nispetler sadece İbrahim’i ve onun ailesini değil aynı zamanda bizleri de derinden yaralamıştır. Bu konuya da özellikle dikkat çekilmesini isteriz. (Oya ve Avni Küpeli)

AVNİ KÜPELİ’DEN AÇIKLAMA

Yaptığı bu açıklamayla ilgili olarak 2.Sayfa programı tarafından aranan Avni Küpeli, yaptığı açıklamanın arkasında durduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: Kesinlikle İbrahim Kutluay’a nispet için evlendi. Oğlumla flört ettiklerinden bu yana Cenk’le bağlantı kuramıyoruz. Demet Şener, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla resmen Kutluay ailesine nispet yapıyor. Oğlumuzla görüşememek bizi üzüyor ancak Demet Şener’le görüşmeyi düşünmüyoruz ve onunla kesinlikle barışmayacağız.”