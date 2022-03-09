Cenk Küpeli’nin damatlık davası kapandı
Eski manken Demet Şener ile evlenirken giydiği damatlığın ücretini ödemediğini iddia eden modacı Emre Bakar’a 40 bin liralık manevi tazminat davası açan Cenk Küpeli davasından feragat etti.
İş insanı Cenk Küpeli, 2019’da Demet Şener ile evlendikten kısa süre sonra boşandı.
Düğünden altı ay sonra modacı Emre Bakar, “Cenk Küpeli nikâhta giydiği damatlığın parasını ödemedi” diyerek, 9 bin 350 TL’lik icra takibi başlatacağını söyledi.
“İTİBARIM ZEDELENDİ”
Cenk Küpeli, damatlığın ücretini ödemesine rağmen Emre Bakar’ın yalan beyanlarda bulunduğunu ve itibarının zedelendiğini ileri sürerek 40 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.
FERAGAT ETTİ
İki yıldır İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam eden manevi tazminat davasında yeni bir gelişme yaşandı.
Cenk Küpeli davadan feragat ederek tazminattan vazgeçti.