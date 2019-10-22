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CEO’dan flaş Behzat Ç. açıklaması!
CEO’dan flaş Behzat Ç. açıklaması!
Behzat Ç. dizisi hayatına internette yayın yapan bir kanal üzerinden sürdürme kararı almış ve hayranlarını mutlu etmişti. Ancak bir internet sitesinin yaptığı 'ikinci sezon yayınlanmayacak' haberi gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili ilk açıklama geldi.
Magazin 22 Ekim 2019 - 13:00

6 yıllık bir aranın ardından BluTV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi dizisinin 9 bölümden oluşan ilk sezonu 19 Eylül’de final yapmıştı. BluTV’den yapılan açıklamayla 2’nci sezon hazırlıklarının da başladığı duyurulmuştu. Bugün, Behzat Ç. 2’nci sezonun yaşanan anlaşmazlıktan dolayı çekilmeyeceği iddiaları gündeme geldi. Bu haberlere yanıt, BluTV CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ’dan geldi. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yalçındağ, şu ifadeleri kullandı:


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