CEO’dan flaş Behzat Ç. açıklaması!
6 yıllık bir aranın ardından BluTV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi dizisinin 9 bölümden oluşan ilk sezonu 19 Eylül’de final yapmıştı. BluTV’den yapılan açıklamayla 2’nci sezon hazırlıklarının da başladığı duyurulmuştu. Bugün, Behzat Ç. 2’nci sezonun yaşanan anlaşmazlıktan dolayı çekilmeyeceği iddiaları gündeme geldi. Bu haberlere yanıt, BluTV CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ’dan geldi. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yalçındağ, şu ifadeleri kullandı: