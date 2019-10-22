CEO’dan flaş Behzat Ç. açıklaması!

Behzat Ç. dizisi hayatına internette yayın yapan bir kanal üzerinden sürdürme kararı almış ve hayranlarını mutlu etmişti. Ancak bir internet sitesinin yaptığı 'ikinci sezon yayınlanmayacak' haberi gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili ilk açıklama geldi.