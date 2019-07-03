Cerem Onurluer, Down sendromlu Zeynep ile düet yaptı

‘Gidişini Seveyim’ şarkısıyla sevenlerini selamlayan Cerem Onurluer, dans performansıyla da dikkatleri üzerine çekti. Mavi pullu sırt dekolteli mini elbisesiyle göz kamaştıran Onurluer’i dinlemeye gelen iki yüz elli kişi genç şarkıcının şarkılarıyla eğlendi.

Geçtiğimiz sene otelde çalışan down sendromlu Zeynep Yazıcı’yı bir sene sonra tekrar aynı sahnede ağırlayan Cerem Onurluer, Zeynep ile yaptığı düetle kalplere dokundu. Duygusal anlar yaşanan gecede Cerem Onurluer, Zeynep Yazıcı ile birlikte önce ‘Ah İstanbul’ ardından da Selami Şahin’in ‘Özledim’ şarkısını seslendirerek hafızalardan uzun süre silnmeyecek bir düete imza attı. Duygularına hakim olamayan özel hayranının göz yaşlarını silerek onu seyircilere alkışlatan Cerem Onurluer, “Kariyerimin henüz başındayım. Daha göreceğim çok şey, söyleyeceğim çok şarkı var biliyorum. Ancak hiç biri seninle söylediğim şarkılar kadar değerli ve özel olmayacak” diyerek Zenep Yazıcı’ya sarıldı.

Konserinin ikinci yarısına ip askılı, dantel detaylı kırmızı mini elbiseyle çıkan Cerem Onurluer konserine hız kesmeden devam etti. Onurluer Yıldız Tilbe şarkılarıyla alkış alırken, Yıldız Tilbe taklidi ile de herkesi kahkahalara boğdu.