Ceren Çağatay kimdir? Ceren Çağatay kaç yaşında ve nerelidir?

Ceren Çağatay, 1988 doğumludur. Oyunculuk kariyerine ilk olarak Kurtlar Vadisi dizisi ile adım atan Ceren Çağatay hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... Ceren Çağatay nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Blutv’de yayınlanan Aynen Aynen dizisinde Selin karakterine hayat veren Ceren Çağatay hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ceren Çağatay kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

CEREN ÇAĞATAY KİMDİR?

Ceren Çağatay, 8 Aralık 1988 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nde tamamlamıştır. Kurtlar Vadisi dizisi ile oyunculuğa adım atmış; ardından Medcezir, Kiraz Mevsimi, Poyraz Karayel, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Söz ve Kurşun dizilerinde rol almıştır.

Aynen Aynen adlı dizide Selin karakterini canlandırmış olan Ceren Çağatay, 1.68 metre boyunda, 56 kilo ve Yay burcudur.

Ceren Çağatay’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Aynen Aynen (Selin) (Sinema Filmi)

2019 – Kurşun (Bedel) (TV Dizisi)

2017-2018 – Söz (İstihbaratçı) (TV Dizisi)

2017 – Bu Şehir Arkandan Gelecek (Seçil) (TV Dizisi)

2015 – Poyraz Karayel (Aslı) (TV Dizisi)

2014 – Kiraz Mevsimi (İpek) (TV Dizisi)

2013 – Medcezir (TV Dizisi)

2013 – Kurtlar Vadisi (TV Dizisi)