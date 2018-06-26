Ceren Hindistan: Bende geri dönüş yok!

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Kızının tedavisini yaptırmadığı haberleriyle gündeme gelen eski manken Ceren Hindistan sonrasında bu haberleri yalanlamış ve kızının tedavisi için ne kadar büyük bir uğraş verdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gözler önüne sermişti. Ceren Hindistan bu defa hesabına yapılan yorumlara verdiği haklı tepkiyle gündemde…

KIZI HAKKINDAKİ YORUMLARI AFFETMEDİ

Hindistan, kendisiyle ilgili olumsuz yorumlar karşısında pek çok ünlü isim gibi sessiz kalmayı tercih ederken, kızı Arya hakkında yapılan olumsuz yorumlara ise çok sert tepkiler verdi. Bu kişilerle mahkemede hesaplaşacağını söyleyen ve geri adım atmaya niyeti olmayan Hindistan insta hikaye kısmından yaptığı şu paylaşımla tavrını net bir şekilde ortaya koydu: