Ceren Hindistan düzeltmeden geçemedi

Eski manken Ceren Hindistan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım yanlış anlaşılınca düzeltme yapmayı ihmal etmedi.

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Kısa bir süre önce kızı Arya Rima’nın tedavisini engellediği gerekçesiyle haber olan ve eski eşine yönelttiği suçlamalarla dikkatleri üzerine çeken Ceren Hindistan, şimdilerde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Yaşanan olaylar sonrasında magazin muhabirlerinin de yakın takibe aldığı Hindistan genellikle kızıyla birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair videolar ve fotoğraflar paylaşıyor. Genç kadın kızının ayağını suya sokarken çektiği bir video yanlış anlaşılınca bir düzeltme yapma gereği hissetti. İşte Ceren’in o paylaşımı: