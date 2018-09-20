Ceren Hindistan: Kahpeleri öğrenmek için…

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Kızının hastalığını tedavi ettirmediği gerekçesiyle gündeme gelen ve sonrasında yaptığı açıklamalarla eski eşinden şiddet gördüğü ortaya çıkan Ceren Hindistan yaşadığı bu kötü günleri geride bıraktı. Kızının tedavisiyle yakından ilgilendiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gösteren ve kendisine yapılan suçlamaların haksız olduğunu iddia eden Ceren Hindistan yaptığı son paylaşımla bu defa şarkıcı Demet Akalın’a destek çıktı.

SERT İFADELER

Hindistan, sosyal medya hesabından paylaştığı; “Arada bir düşmüş taklidi yapacaksın ki, kahpeleri öğreneceksin” sözünü üstü kapalı bir şekilde göndermede bulunduğu Demet Akalın da fark edince bu sözleri beğenmekte gecikmedi.



