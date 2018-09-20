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Ceren Hindistan: Kahpeleri öğrenmek için…
Ceren Hindistan: Kahpeleri öğrenmek için…
Oyuncu Ceren Hindistan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şarkıcı Demet Akalın'a destekte bulundu.
Magazin 20 Eylül 2018 - 07:16

Kızının hastalığını tedavi ettirmediği gerekçesiyle gündeme gelen ve sonrasında yaptığı açıklamalarla eski eşinden şiddet gördüğü ortaya çıkan Ceren Hindistan yaşadığı bu kötü günleri geride bıraktı. Kızının tedavisiyle yakından ilgilendiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gösteren ve kendisine yapılan suçlamaların haksız olduğunu iddia eden Ceren Hindistan yaptığı son paylaşımla bu defa şarkıcı Demet Akalın’a destek çıktı.

SERT İFADELER

Hindistan, sosyal medya hesabından paylaştığı; “Arada bir düşmüş taklidi yapacaksın ki, kahpeleri öğreneceksin” sözünü üstü kapalı bir şekilde göndermede bulunduğu Demet Akalın da fark edince bu sözleri beğenmekte gecikmedi.

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